В сборной России удивились словам украинского гимнаста о российских спортсменах

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что украинский атлет Олег Верняев перевернулся. Так она отреагировала на его высказывание о российских спортсменах, пишет «ВсеПроСпорт».
Родионенко удивилась словам Верняева о том, что бойкотировать соревнования с участием российских спортсменов в случае их допуска Украина не должна.
Украинский гимнаст, по мнению тренера, взглянул на ситуацию иначе. Она отметила, что Верняев раньше говорил по-другому.
Напомним, Международная федерация гимнастики допустила россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, но спортсмены отказались от участия из-за необоснованных отказов в допуске.
Ранее многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина подчеркнула необходимость участия российских спортсменов в международных соревнованиях, даже если они выступают без флага и гимна.