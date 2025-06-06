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В сборной России удивились словам украинского гимнаста о российских спортсменах

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что украинский атлет Олег Верняев перевернулся.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что украинский атлет Олег Верняев перевернулся. Так она отреагировала на его высказывание о российских спортсменах, пишет «ВсеПроСпорт».

Родионенко удивилась словам Верняева о том, что бойкотировать соревнования с участием российских спортсменов в случае их допуска Украина не должна.

Украинский гимнаст, по мнению тренера, взглянул на ситуацию иначе. Она отметила, что Верняев раньше говорил по-другому.

Напомним, Международная федерация гимнастики допустила россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, но спортсмены отказались от участия из-за необоснованных отказов в допуске.

Ранее многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина подчеркнула необходимость участия российских спортсменов в международных соревнованиях, даже если они выступают без флага и гимна.