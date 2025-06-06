Во Всероссийском марафоне семейного чтения победили 8 команд

В номинации «Признанная классика» победила команда из Энгельса Саратовской области. Трое ребят из команды учащихся сняли видеоклип-рецензию в стиле баттл (соревнование), сравнив два классических произведения — «Удивительный волшебник из страны Оз’Фрэнка Баума и “Волшебник изумрудного города’Александра Волкова. Награду за ребят получала команда их педагогов, так как сами школьники в эти дни сдавали экзамены.