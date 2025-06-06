Во Всероссийском марафоне семейного чтения победили 8 команд

Всероссийский марафон семейного чтения проходил в рамках проекта «Читай с детьми». Участвовали 2158 команд из 76 регионов страны. А награды вручили на XI Книжном фестивале «Красная площадь».
Этот федеральный проект реализует Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Для участия в марафоне участники объединялись в команды и записывали видеорецензии на любимые книги.
Евгения ГУСЕВА.
Восемь семей победителей приехали на самый большой праздник книги в России из разных уголков страны. Восемь команд, чьи видеоистории о чтении вдохновили тысячи других семей.
Возрастных групп было 4, их определяли по самому младшему члену команды: 0−6 лет, 7 −10, 11−16, от 17 лет. В номинацию «Признанная классика» прислали 1262 видеорецензии, а в номинацию «Современная литература» — 890.
Евгения ГУСЕВА.
Награды вручало экспертное жюри. В него вошел и спецкор «Комсомолки», а теперь уже и писатель Александр Рогоза. Наш Саша — автор увлекательного детского детектива «Добруши и кошули. Тайна башни»(6+). «КП» — партнер этого проекта, поэтому в жюри также вошла директор по маркетингу книжного издательства «Комсомольская правда» Елена Абрамова.
Писатель, журналист «КП» Александр Рогоза Евгения ГУСЕВА.
А еще — исполнительный директор Российского книжного союза Елена Старостина, режиссёр, сценарист и художник книги Алена Кукушкина, детский писатель Юлия Брыкова, руководитель исследовательского проекта «Что читают дети» Ольга Алексеева, председатель Комитета Российского книжного союза по поддержке и продвижению чтения Надежда Михайлова, креативный директор Мосполитеха Екатерина Хохлогорская.
Итак, победители. В возрастной категории от 0 до 6 лет в номинации «Современная литература» — семья Латышевых из Омска: Анна, Алексей и 7-летний Тимофей с видеорецензией на сказку «Грубое слово “уходи”» Софьи Прокофьевой.
В номинации «Признанная классика» — семья Микешиных из Ижевска: Юлия, Лиза (7 лет) и Валерия (10 лет). Они сняли видеоклип по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
В возрастной категории от 7 до 10 лет в номинации «Современная литература» победила семья Повалюхиных — Виктория и 7-летняя Кира из Санкт-Петербурга с видеорецензией о своей любимой серии книг Джины Майер «Интернат злых животных».
В номинация «Признанная классика» премию заслужила креативная, позитивная, интригующая рецензия-репортаж на малоизвестную сказку Корнея Чуковского «Царь Пузан», в которой участвовали бабушка и два её внука. Это семья Эркаевых — Гузяль Динамовна, Марк (11 лет) и Амелия (8 лет)) из села Костенеево в Татарстане.
11 до 16 лет, номинация «Современная литература». Всех опередило видео о книге «Михаил Калашников: на путях веры». Его подготовила семья Шилохвостовых — Лидия, Александр и 12-летний Андрей из Бердска Новосибирской области.
В номинации «Признанная классика» победила команда из Энгельса Саратовской области. Трое ребят из команды учащихся сняли видеоклип-рецензию в стиле баттл (соревнование), сравнив два классических произведения — «Удивительный волшебник из страны Оз’Фрэнка Баума и “Волшебник изумрудного города’Александра Волкова. Награду за ребят получала команда их педагогов, так как сами школьники в эти дни сдавали экзамены.
В возрастной категории старше 17 лет в номинации «Современная литература» победили Арина Голодова (17 лет) и Анастасия Редько (17 лет) из Донецка. Девочки сняли видеорецензию на книгу для подростков Аси Лавринович «Любовь под напряжением». И получили в подарок специальный приз — ту самую книгу с автографом любимого автора.
В номинации «Признанная классика» победу отдали видеорецензии на роман «Мастер и Маргарита». Ее сняла театральная команда из Мурманска: Анна Барышкина, Анастасия Гусева, Анастасия Слободян и Екатерина Кудрявцева.
Все победители были награждены памятными дипломами и получили в подарок книги с автографами детских писателей — амбассадоров проекта, книги от партнёров проекта издательств «Комсомольская правда» и МОЗАИКА kids, подарочный сертификат от книжной сети «Читай город — Буквоед».
Евгения ГУСЕВА.
Пусть семейное чтение становится все более живой, важной и любимой традицией в каждом доме.