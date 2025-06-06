В работе YouTube в ряде стран произошел масштабный сбой

Видеохостинг YouTube 26 февраля объявил об изменениях в размещении рекламы в середине видеороликов, которые сделают ее менее навязчивой и более «естественной» для зрителей. 25 января появились сообщения, что YouTube в качестве меры борьбы с пользователями, использующими инструменты для обхода рекламы, стал показывать им неотключаемые серии коммерческих роликов. В некоторых случаях они растягивались до 90 часов без каких-либо пауз.