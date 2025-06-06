«Решился на эту чудесную процедуру»: Прохор Шаляпин поделился кадрами из больницы

Ранее сообщалось, в чём успех популярности Прохора Шаляпина. Психолог Ольга Трухан считает, что певец привлекает молодёжь своей эпатажностью и позитивным настроем. По её словам, он акцентирует внимание на положительных аспектах жизни, создавая впечатление праздника. Эксперт отмечает, что Шаляпин создает «искусственный выброс дофамина» у зрителей, представляя собой образ успешного и счастливого человека. Специалист называет это позитивной манипуляцией со стороны артиста, которая вызывает у публики приятные эмоции и фантазии.