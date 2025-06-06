«Решился на эту чудесную процедуру»: Прохор Шаляпин поделился кадрами из больницы

Прохор Шаляпин в больнице. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official.
В видеоролике Шаляпин заявил, что решился на «чудесную процедуру» у «лучшего пластического хирурга страны». Врач, появившийся в кадре, заверил певца, что он будет выглядеть на десять лет моложе.
«Ой, друзья, я всё-таки решился на эту чудесную процедуру. Сделал её у лучшего пластического хирурга страны», — сообщил артист.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Некоторые предположили, что Шаляпин перенёс пластическую операцию, другие сочли ролик рекламным и усомнились в подлинности синяков.
Ранее сообщалось, в чём успех популярности Прохора Шаляпина. Психолог Ольга Трухан считает, что певец привлекает молодёжь своей эпатажностью и позитивным настроем. По её словам, он акцентирует внимание на положительных аспектах жизни, создавая впечатление праздника. Эксперт отмечает, что Шаляпин создает «искусственный выброс дофамина» у зрителей, представляя собой образ успешного и счастливого человека. Специалист называет это позитивной манипуляцией со стороны артиста, которая вызывает у публики приятные эмоции и фантазии.