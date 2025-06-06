Норвежский врач почти 20 лет насиловал пациенток и снимал свои приемы на видео

Японский 49-летний хирург Сусуму Секине в течение девяти лет пытался доказать, что он не облизывал грудь 30-летней пациентки после проведенной операции, пока она лежала под наркозом. Врача приговорили к двум годам тюремного заключения, сославшись на результаты ДНК-анализа, которые якобы подтверждали показания потерпевшей. Но Верховный суд Японии поручил пересмотреть дело, указав на сомнительность надежности результатов теста, и Секине оправдали.