Норвежский врач почти 20 лет насиловал пациенток и снимал свои приемы на видео

В Норвегии окружной суд Тренделага запретил 55-летнему врачу, признанному виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении своих пациенток, заниматься медициной. Также специалиста обязали выплатить компенсацию 94 женщинам, заявившим о непрофессиональных прикосновениях со стороны норвежца во время гинекологических осмотров.
В ходе расследования правоохранители изъяли большое количество видеозаписей, на которых были зафиксированы многочисленные преступления сексуального характера. По словам врача, он снимал осмотры, чтобы доказать, что действовал правильно во время них, передает KP.ru.
Японский 49-летний хирург Сусуму Секине в течение девяти лет пытался доказать, что он не облизывал грудь 30-летней пациентки после проведенной операции, пока она лежала под наркозом. Врача приговорили к двум годам тюремного заключения, сославшись на результаты ДНК-анализа, которые якобы подтверждали показания потерпевшей. Но Верховный суд Японии поручил пересмотреть дело, указав на сомнительность надежности результатов теста, и Секине оправдали.