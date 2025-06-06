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ВТБ не исключил изменений ставок по вкладам после снижения ключевой до 20 процентов

Банк ВТБ не исключил возможных изменений уровня ставок по вкладам после решения Банка России снизить ключевую ставу до 20 процентов годовых. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщила пресс-служба ВТБ.

Банк ВТБ не исключил возможных изменений уровня ставок по вкладам после решения Банка России снизить ключевую ставу до 20 процентов годовых. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщила пресс-служба ВТБ.

— Отложенный спрос начнет активно реализоваться только в случае последовательного значительного снижения ключевой ставки — до уровней 14−15 процентов годовых. ВТБ внимательно следит за ситуацией на рынке и не исключает дальнейших изменений условий по своим сберегательным продуктам. ВТБ сейчас анализирует ситуацию по кредитным продуктам, окончательные решения будут объявлены позднее, — говорится в сообщении.

Итоговое решение будет принято после того, как будут определены риторика регулятора и действия конкурентов банка.

По информации ВТБ, доходность средне- и долгосрочных вкладов после снижения ключевой ставки впервые за почти три года будет продолжать сокращаться. В то же время короткие депозиты станут более привлекательными. В банке отметили, что население продолжит накапливать средства на депозитах, так как это является наиболее надежным и понятным инструментом для сбережений.

Тем не менее, в банке считают, что говорить о серьезных изменениях в «сберегательном» тренде пока преждевременно. Они указали, что ставки по вкладам остаются на привлекательном двузначном уровне, что позволяет наращивать капитал темпами, опережающими инфляцию, передает ТАСС.

В этот же день Центробанк впервые с 2022 года снизил ключевую ставку до 20 процентов. В регуляторе отметили, что намерены поддерживать жесткую политику для возвращения инфляции к определенной цели. Какими могут быть последствия снижения ставки для россиян, выясняла «Вечерняя Москва».