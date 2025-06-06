ВТБ не исключил изменений ставок по вкладам после снижения ключевой до 20 процентов

По информации ВТБ, доходность средне- и долгосрочных вкладов после снижения ключевой ставки впервые за почти три года будет продолжать сокращаться. В то же время короткие депозиты станут более привлекательными. В банке отметили, что население продолжит накапливать средства на депозитах, так как это является наиболее надежным и понятным инструментом для сбережений.