Хабенский вручил свой спецприз режиссеру Винокурову за фильм «Эта женщина»

В МХТ им. Чехова прошла церемония чествования лауреатов и награждение победителей III Конкурса короткометражных фильмов, учрежденного театром.
В этом году на конкурс поступило больше 600 заявок (для сравнения: в 2023-м их было 45). В шорт-лист попали только 10 из них. И, как признался идейный вдохновитель премии Константин Хабенский, половину из этого списка точно можно назвать лучшими фильмами.
Хронометраж «коротышки» всего 2,5 минуты. И за это ничтожное время создатели ленты должны были в год 165-летия драматурга высказаться на тему «Че о Че», или «Чехов о человеке».
За лучшую идею отмечена режиссер фильма «Че и Че» Мария Русанова (ВГИК), которая соединила любовь Чегевары к Чехову и, видимо, свою любовь к обоим персонажам.
За операторскую работу награждены создатели фильма «Волшебная обсерватория».
Мила Ершова и Семен Алешин признаны лучшими актерами («Сцены между нами»).
Спецприз онлайн-кинотеатра Wink, постоянного партнера МХТ в этом конкурсе, ушел «коротышу» «Антоша из шестой» режиссера Виктории Беляковой. Как режиссер отмечен Павел Винокуров («Эта женщина»).
Лучшим фильмом признан «Антоша из шестой». Вручив награду, Константин Хабенский признался, что голосовал за другой фильм, который проиграл победителю одним голосом. Пользуясь служебным положением, как сказал худрук МХТ, он буквально за 15 минут до начала церемонии учредил свой спецприз — мерч МХТ и возможность посетить любой спектакль вместе со съемочной группой. Награду получил Павел Винокуров за «Эту женщину», который участвовал в конкурсе второй раз.
Напомним, победитель конкурса получает возможность снять более серьезный (по хронометражу) короткий метр с участием актеров Московского Художественного театра. Этим летом ожидается премьера ленты, созданной прошлогодним победителем конкурса. Участие в съемках принял старейший актер театра Станислав Любшин.