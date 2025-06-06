Хабенский вручил свой спецприз режиссеру Винокурову за фильм «Эта женщина»

В этом году на конкурс поступило больше 600 заявок (для сравнения: в 2023-м их было 45). В шорт-лист попали только 10 из них. И, как признался идейный вдохновитель премии Константин Хабенский, половину из этого списка точно можно назвать лучшими фильмами.