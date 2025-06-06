Российский боец сбил дрон ВСУ одним выстрелом из автомата и спас сослуживцев

Гвардии ефрейтор Сергей Е., который служит стрелком мотострелковой роты батальона «Атлант» гвардейской бригады «Неудержимые-35» по контракту с декабря 2024 года, сбил FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним выстрелом из автомата АК-74. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил портал ugra-news.ru.
По данным журналистов, военнослужащий доставлял боеприпасы на передовые позиции подразделения вблизи одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики в составе такелажной группы. Во время движения в сторону лесополосы на открытой местности он обнаружил вражеский FPV-дрон, который летел в направлении его сослуживцев.
— Быстро и грамотно оценив обстановку, югорчанин решил открыть огонь на поражение вражеского беспилотника. Задача была опасной — огонь наш боец вел не из дробовика с большим разлетом поражающих элементов — орудия с большой противодроновой эффективностью, а из АК-74, — говорится в материале.
Благодаря действиям ефрейтора группа смогла выполнить свою задачу, передает портал.
В Подмосковье бывший военнослужащий сбил украинский дрон благодаря сломанной ноге, которая помогла ему занять удобную позицию для выстрела по аппарату из ружья. Обломки уничтоженного беспилотника упали в поле и сгорели.