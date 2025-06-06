Российский боец сбил дрон ВСУ одним выстрелом из автомата и спас сослуживцев

По данным журналистов, военнослужащий доставлял боеприпасы на передовые позиции подразделения вблизи одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики в составе такелажной группы. Во время движения в сторону лесополосы на открытой местности он обнаружил вражеский FPV-дрон, который летел в направлении его сослуживцев.