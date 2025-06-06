Путин после заседания оставил Мишустина и Собянина на закрытый разговор

Путин обсудил нацпроекты.
Президент России Владимир Путин решил в закрытом режиме поговорить с премьер-министром Михаилом Мишустиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Их он попросил остаться после заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщается в видеотрансляции на сайте Кремля.
«Мы в публичной части сейчас будем заканчивать, потому что у нас еще с коллегами, которые здесь очно присутствуют, есть несколько вопросов, мы их в закрытом режиме пообсуждаем», — сказал Путин. На закрытый разговор пригласили Мишустина и Собянина. Заседание проходило в смешанном формате. Некоторые участники были очно, остальные подключались по видеоконференцсвязи.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 6 июня Путин заявил о необходимости пересмотреть и сбалансировать их параметры. Президент показал, что правительство должно выработать понятную базу для регионов по первостепенным задачам, чтобы эффективность нацпроектов, от которых зависит качество жизни буквального всех россиян, не падала.