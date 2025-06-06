Путин после заседания оставил Мишустина и Собянина на закрытый разговор

«Мы в публичной части сейчас будем заканчивать, потому что у нас еще с коллегами, которые здесь очно присутствуют, есть несколько вопросов, мы их в закрытом режиме пообсуждаем», — сказал Путин. На закрытый разговор пригласили Мишустина и Собянина. Заседание проходило в смешанном формате. Некоторые участники были очно, остальные подключались по видеоконференцсвязи.