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«Уже не то, что раньше»: в США рассказали о статусе саммита G7

Bloomberg: уменьшилось значение саммита G7 в глобальной политике.

Источник: Комсомольская правда

Агентство Bloomberg отмечает, что влияние саммита «Большой семерки» (G7) на мировую политику ослабло, и сейчас эта группа уже не обладает прежним весом.

Прошло полвека с момента первого саммита, и теперь G7 переживает не лучшие времена. По данным агентства, в 1975 году во Франции встретились лидеры ведущих экономик мира, чтобы совместно преодолеть охвативший планету нефтяной кризис. Через год к группе присоединилась Канада. Если тогда на «семерку» приходилось около 70% мирового ВВП, то сегодня её доля сократилась до менее чем 30%, а население этих стран составляет лишь 10% от общемирового.

Как отмечает Bloomberg, принятие итогового заявления больше не является обязательным, а ключевые бизнес-переговоры в эпоху президентства Дональда Трампа переместились в иные площадки. Сегодня мировые лидеры скорее достигнут соглашения с американским президентом в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго или на гольф-поле, чем в рамках официальных мероприятий «семерки».

Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп запланировал визит в Канаду, где с 15 по 17 июня пройдет встреча глав государств G7, в которой США примут участие.