«Уже не то, что раньше»: в США рассказали о статусе саммита G7

Прошло полвека с момента первого саммита, и теперь G7 переживает не лучшие времена. По данным агентства, в 1975 году во Франции встретились лидеры ведущих экономик мира, чтобы совместно преодолеть охвативший планету нефтяной кризис. Через год к группе присоединилась Канада. Если тогда на «семерку» приходилось около 70% мирового ВВП, то сегодня её доля сократилась до менее чем 30%, а население этих стран составляет лишь 10% от общемирового.