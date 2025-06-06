«Они мыслят как патриоты». Жук о журналистах районных СМИ

Дмитрий Жук подчеркнул, что сегодня региональные журналисты — это другое поколение. «Меня это очень сильно вдохновило, потому что эти люди мыслят как патриоты. Это важнейший результат тех трансформаций в медийном сообществе, которые произошли за последние четыре — пять лет, — констатировал он. — Согласитесь, нам уже самим есть чему поучиться у районных средств массовой информации. Более того, я с завистью смотрел на многих журналистов, которые там работают. Я бы их хотел видеть в своем коллективе».-0-