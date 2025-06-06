«Они мыслят как патриоты». Жук о журналистах районных СМИ

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень региональных СМИ значительно вырос. Такое мнение в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» выразил директор — главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, сообщает БЕЛТА.
«Журналисты отражают реальность, которая существует. Так вот, важно, чтобы отражалась именно реальность, а не квазипредставление о том, что происходит, навязанное извне, — сказал Дмитрий Жук. — И подобные форумы (Форум медийного сообщества Беларуси. — Прим. БЕЛТА) — очень важны».
Перцов о госСМИ: мы — единая, мощная сила «Завязаны на одну работу». Марков о взаимодействии пресс-секретарей и журналистов «Они готовы сражаться в информационном пространстве». Шпилевская о работе районных журналистов.
По его словам, уровень региональных СМИ значительно вырос. «71% доверия местным СМИ, региональным газетам — это высочайший уровень доверия. Они поднялись на уровень осмысления уже глобальный страновой, а по вопросам внешней политики — мировой», — отметил директор — главный редактор.
Быть абсолютным авторитетом. Жук о том, как СМИ не утратить доверие аудитории.
Дмитрий Жук подчеркнул, что сегодня региональные журналисты — это другое поколение. «Меня это очень сильно вдохновило, потому что эти люди мыслят как патриоты. Это важнейший результат тех трансформаций в медийном сообществе, которые произошли за последние четыре — пять лет, — констатировал он. — Согласитесь, нам уже самим есть чему поучиться у районных средств массовой информации. Более того, я с завистью смотрел на многих журналистов, которые там работают. Я бы их хотел видеть в своем коллективе».-0-