«Они готовы сражаться в информационном пространстве». Шпилевская о работе районных журналистов

По ее словам, еще 10 лет назад был колоссальный разрыв в работе республиканских и районных СМИ. «Сегодня, общаясь с районными средствами массовой информации, я понимаю, что нам, республиканским, уже есть, чему у них поучиться. Потому что уровень районных газет значительно вырос. И значительно вырос не потому, что улучшилось их качество или наполнение — выросли журналисты, — отметила Ольга Шпилевская. — И они очень четко понимают и готовы быть вот этими штыками, которые будут сражаться на информационном пространстве».