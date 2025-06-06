«Они готовы сражаться в информационном пространстве». Шпилевская о работе районных журналистов

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Улучшилось не только качество и наполнение районных газет, значительно выросли журналисты. Такое мнение в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» выразила директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская, сообщает БЕЛТА.
По ее словам, еще 10 лет назад был колоссальный разрыв в работе республиканских и районных СМИ. «Сегодня, общаясь с районными средствами массовой информации, я понимаю, что нам, республиканским, уже есть, чему у них поучиться. Потому что уровень районных газет значительно вырос. И значительно вырос не потому, что улучшилось их качество или наполнение — выросли журналисты, — отметила Ольга Шпилевская. — И они очень четко понимают и готовы быть вот этими штыками, которые будут сражаться на информационном пространстве».
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«И это говорит о том, что действительно правильно проводится наша информационная политика, и правильно ее воспринимают журналисты на местах, правильно ее воспринимают люди. Они учатся. Учатся, наверное, даже быстрее, чем республиканские средства массовой информации», — дополнила Ольга Шпилевская. -0-