«Завязаны на одну работу». Марков о взаимодействии пресс-секретарей и журналистов

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. От взаимодействия пресс-секретарей и журналистов зависит, как государственные органы будут выглядеть в глазах простых людей. Такое мнение в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» высказал министр информации Марат Марков, сообщает БЕЛТА.
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«Нынешний форум немножко отличается от тех, которые проходили раньше, именно потому, что мы потихонечку растем. То есть мы потихоньку добавляем каждый раз. Потому что учитываем свои собственные ошибки, которые были на протяжении каждого года и, естественно, учитываем те документы, которые принимаются в том числе в рамках нашей работы. Посудите сами, ведь за это время принята Директива № 12. Президент год назад в Могилеве во время пленарного заседания высказал мнение о том, что хорошо было бы, чтобы форум (Форум медийного сообщества Беларуси. — Прим. БЕЛТА) проходил хотя бы два дня. Чтобы люди между собой имели возможность пообщаться не только в рамках официоза. И это общение должно быть в обязательном порядке для того, чтобы работали эффективно СМИ разных уровней. Невозможно выстроить работу хорошо, если ты не знаешь, с кем работаешь», — отметил Марат Марков.
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В этом году V Форум медийного сообщества Беларуси представляет самую широкую палитру участников. «Здесь представители идеологической вертикали, причем всех областей. Здесь ведомственные издания — чего мы традиционно обычно не делали. Естественно, руководители района. Мы пригласили в большом количестве практически всех пресс-секретарей министерств и ведомств, потому что мы с ними постоянно завязаны на одну работу. И у них, давайте прямо говорить, такие же задачи, как и у журналистов. И более того, от этого взаимодействия пресс-секретарей и журналистов очень сильно зависит, как государственные органы будут выглядеть в глазах простых людей. Потому как тебя журналисты показывают, что они о тебе говорят в принципе — такое мнение и складывается», — подчеркнул министр. -0-