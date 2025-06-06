«Завязаны на одну работу». Марков о взаимодействии пресс-секретарей и журналистов

«Нынешний форум немножко отличается от тех, которые проходили раньше, именно потому, что мы потихонечку растем. То есть мы потихоньку добавляем каждый раз. Потому что учитываем свои собственные ошибки, которые были на протяжении каждого года и, естественно, учитываем те документы, которые принимаются в том числе в рамках нашей работы. Посудите сами, ведь за это время принята Директива № 12. Президент год назад в Могилеве во время пленарного заседания высказал мнение о том, что хорошо было бы, чтобы форум (Форум медийного сообщества Беларуси. — Прим. БЕЛТА) проходил хотя бы два дня. Чтобы люди между собой имели возможность пообщаться не только в рамках официоза. И это общение должно быть в обязательном порядке для того, чтобы работали эффективно СМИ разных уровней. Невозможно выстроить работу хорошо, если ты не знаешь, с кем работаешь», — отметил Марат Марков.