Перцов о госСМИ: мы — единая, мощная сила

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня журналисты госСМИ — это единая, мощная сила. Такое мнение в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» высказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов, сообщает БЕЛТА.
Новшества, контакты, формат. Перцов о масштабировании форума медийного сообщества «Нет фейков, но есть острота». Перцов о повестке региональных СМИ.
«У нас есть уже боевые штыки — целая армия журналистов, блогеров, которые единым фронтом, просто рассказывая правду о нашей стране, могут противостоять вбрасываемым фейкам. Мы стали не такими беззубыми, хотя нам очевидно есть еще над чем работать. Для этого придуман был пять лет назад форум (Форум медийного сообщества Беларуси. — Прим. БЕЛТА), когда мы из разных регионов собрали журналистов, многие из которых подвергались буллингу, агрессии со стороны ципсошных польских, литовских, украинских центров», — отметил Владимир Перцов.
«Завязаны на одну работу». Марков о взаимодействии пресс-секретарей и журналистов «Они готовы сражаться в информационном пространстве». Шпилевская о работе районных журналистов «Они мыслят как патриоты». Жук о журналистах районных СМИ.
Первый замглавы Администрации Президента подчеркнул, что сегодня журналисты госСМИ — это единая, мощная сила. «И мы можем своим журналистским трудом и талантом противостоять этой колоссальной машине», — сказал он.
«Поручение Президента выполнено на высшем уровне. Форум с каждым годом становится все более масштабным, — дополнил Владимир Перцов. — Вчерашние панели, я уверен, привели к тому самому обмену опытом не только между республиканскими или приглашенными спикерами больших медиа с малыми, в том числе и районными редакциями, но и к коммуникации на горизонтальном уровне между собой. Ведь у каждого есть свои наработки, свои приемы, которые работают и которые, если ими поделиться, будут эту контрпропагандистскую работу, работу по донесению правды помогать выполнять на самом высоком уровне».-0-