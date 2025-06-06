Перцов о госСМИ: мы — единая, мощная сила

«Поручение Президента выполнено на высшем уровне. Форум с каждым годом становится все более масштабным, — дополнил Владимир Перцов. — Вчерашние панели, я уверен, привели к тому самому обмену опытом не только между республиканскими или приглашенными спикерами больших медиа с малыми, в том числе и районными редакциями, но и к коммуникации на горизонтальном уровне между собой. Ведь у каждого есть свои наработки, свои приемы, которые работают и которые, если ими поделиться, будут эту контрпропагандистскую работу, работу по донесению правды помогать выполнять на самом высоком уровне».-0-