Весело, активно и красочно. Второй день фестиваля «Вытокі» прошел в Поставах

Уже второй день в Поставах проходит спортивно-культурный фестиваль «Вытокі». За это время гости фестиваля успели поучаствовать в спортивно-историческом квесте, насладиться красотами города и украсить новый скейт-роллер-парк, подаренный Национальным олимпийским комитетом. Корреспонденты БЕЛТА провели этот день с гостями фестиваля и готовы рассказать, как это было. Спойлер: было весело.
Второй день начался со старта пресс-тура по главным достопримечательностям Поставского района: дворец Тизенгауза, спортивно-туристический комплекс «Озерки», агрогородок Камаи и костел святого Иоанна Крестителя. Как рассказала соорганизатор фестиваля, директор ООО «БелБрендАудит» Валентина Дынич, туристический потенциал Постав особенно интересен и самобытен.
Пресс-тур стартовал с площади Ленина. «Мне бы хотелось подчеркнуть, что мы не зря начинали с площади. Центральная площадь во все века славилась и собирала народ. Здесь особый архитектурный стиль Постав связан с именем Тизенгауза. Это действительно визитная карточка города», — отметила Валентина Дынич.
Она также рассказала, что событием дня стала презентация нового туристического маршрута. К журналистам и организаторам присоединились специалисты по туризму, чтобы с научной и практической точки зрения рассказать об особенностях этого маршрута.
Продолжением дня стало посещение спортивных объектов города руководством Национального олимпийского комитета, Витебского облисполкома и именитых спортсменов из Беларуси и России.
Первой точкой на маршруте стала средняя школа № 1. Здесь на многофункциональном стадионе прошли мастер-классы для детей по волейболу, легкой атлетике и другим дисциплинам с участием титулованных белорусских и российских спортсменов.
Одним из участников мастер-класса стал волейболист Артем Масько. Он отметил, что ему нравится сама идея фестиваля. «Объединить спорт и культуру — это очень здорово. Приобщать не только детей, но и взрослых к спорту важно в наше время, потому что здоровье, как говорится, ни за какие деньги не купишь. Спорт помогает закаливать как здоровье, так и характер человека. Когда ты занимаешься спортом, ты стремишься достичь определенного результата, и это вырабатывает стремление к победам не только в спортивной жизни», — поделился он.
Кстати, сам спортсмен родом из городского поселка недалеко от Постав и в детстве часто ездил на соревнования в этот город. «Из-за дождя не успел увидеть, как сильно изменился город, но уверен, что только в лучшую сторону, учитывая количество новых площадок», — добавил Артем Масько.
Также участники посетили бассейн ГУ «Поставский ФСК», который популярен среди жителей города. Последней точкой на осмотре стал зал единоборств, где активно занимаются как мальчики, так и девочки. Мастер-класс здесь провели заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр Валерия Коблова и серебряный призер чемпионата мира, обладатель Кубка мира Кирилл Маскевич. Валерия Коблова поделилась с маленькими спортсменами главным секретом: «Трудолюбие и дисциплина — самое главное. Можно много учить детей техническим действиям или мучить физическими нагрузками, но в любом случае ребенок должен приходить с горящими глазами — это уже работа тренера».
И ребята в Поставах действительно с горящими глазами. Девятилетняя Виктория Татарчук рассказала, что осталась под большим впечатлением от встречи со спортсменами. Сама она уже три года занимается этим видом спорта — когда-то попросилась на занятия со старшим братом. «Очень интересно было побороться и послушать. Они рассказывали нам, как избежать травм. Я была удивлена, что уши можно забинтовывать», — рассказала девочка.
В Поставах сегодня не было ни минуты без событий. К середине дня распогодилось, и 16 команд вышли на старт спортивно-исторического квеста. Вместе они одолели около 3,5 км и остановились на 7 точках, связанных с историческим наследием города: дворец Тизенгауза, водяная мельница, площадь Ленина, районная библиотека и другие. Однако на каждой из точек нужно было не только побывать, но и выполнить образовательные и спортивные задания.
На тропу спортивно-исторического квеста вышла и команда средств массовой информации. Вместе со всеми мы посетили дворец Тизенгауза и сыграли в «Крокодила», показывая различные виды спорта, среди которых легкая атлетика, скалолазание и даже керлинг.
Ни одно задание не было похоже на предыдущее. У поставской гостиницы мы как фехтовальщики добывали себе подсказку, а у водяной мельницы приседали 80 раз и собирали пазл. С каждой точкой становилось сложнее, но и интереснее, потому что хотелось выполнить все задания как можно быстрее. В итоге мы справились за 50 минут. Но были настоящие рекордсмены.
Одними из участников квеста стала команда девочек «Крестоносцы». Интересное название они выбрали, опираясь на историю, и именно это откликнулось в них особенно. «Мы сначала стартовали на скорость, обегали все и пытались сокращать путь через сцену. Дернули сову за хвост. Потом, поняв, что устали, перешли на шаг», — поделилась впечатлениями участница Лиза.
«Было очень интересно, несмотря на то, что мы живем в Поставах. Больше всего понравилось играть в “Крокодила”, показывать и угадывать виды спорта. Пазлы тоже было интересно собирать. Но сложнее всего оказалось бегать и угадывать спортсменку в одном из заданий», — рассказала участница команды Настя.
«Мы очень ждали, когда “Вытокі” к нам приедут. До этого были на фестивале в Глубоком, поэтому знали, что это весело», — добавила Ксения.
Впервые формат квеста появился на фестивале в прошлом году, и он уже тогда собрал множество заинтересованных участников. Как рассказала председатель Белорусской олимпийской академии Наталья Апончук, на основе отзывов участников было решено оставить этот формат мероприятия. Как выяснилось, не зря. «Мы приняли решение его сохранить, улучшив некоторые моменты. В этом году, когда мы разместили ссылку для регистрации, количество команд набралось за полтора дня, и мы закрыли регистрацию», — отметила она.
Событием дня стало совместное заседание комиссий спортсменов НОК Беларуси и Олимпийского комитета России. Кстати, российские спортсмены участвуют в фестивале впервые. На заседании обе стороны обсудили совместное участие в различных мероприятиях, направленных на поддержку и мотивацию спортсменов, а также другие вопросы взаимодействия в рамках популяризации олимпийского движения.
Генеральный секретарь Олимпийского комитета России Виктор Березов отметил, что они приехали в Беларусь с радостью. «Для нас очень важно, чтобы дети пропитывались духом олимпизма и получали незабываемые эмоции. Мы рады, что благодаря участию наших именитых спортсменов этот фестиваль можно считать международным. Мастер-классы для детей — это очень важно. Для них это возможность увидеть своих кумиров и посоревноваться вместе с ними. Я думаю, таким образом мы действительно пропагандируем олимпийское движение и олимпийские идеалы», — подчеркнул он.
Наши спортсмены также получили приглашение. «В Самаре в октябре пройдет традиционный международный спортивный форум “Россия — спортивная держава”, и мы приглашаем наших белорусских друзей на этот форум. Он будет представительным, даты еще определяются, но точно состоится во второй половине октября», — добавил генеральный секретарь Олимпийского комитета России.
Самым ярким событием дня стало торжественное открытие фестиваля и нового скейт-роллер-парка. Церемония прошла с размахом: фейерверки, дымовое шоу и огненные пушки. Первыми площадку опробовали лучшие белорусские представители велоспорта, роллер-спорта и сильнейшие команды страны по брейкингу. Специально для открытия подготовили творческий номер, в котором на примере маленькой девочки рассказали, как площадки для спорта могут стать настоящим семейным местом.
Торжественную ленточку открытия перерезали президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко и председатель Витебского облисполкома Александр Субботин. Виктор Лукашенко отметил, что, когда фестиваль только запускали, ожидали его популярности. Но не думали, что он обретет настоящую всенародную любовь. «Но мы рады, что так получилось», — подчеркнул он.
Вечерняя программа второго дня фестиваля продолжилась театрализованной музыкальной постановкой «Модны вадэвiль» от Театра юного зрителя и проекта «Роднае-моднае». А завершится вечер концертом, где кавер-версии различных известных мелодий, в том числе рок-хитов, будут исполнены на традиционном белорусском инструменте — цимбалах.
Уже завтра состоится любимый детьми олимпийский квест, в котором они смогут выиграть смарт-часы, Bluetooth-колонку или пауэрбанк, и множество других событий. Начнет работать новая интересная локация от РНПЦ спорта и НОК Беларуси «В поисках звезд: талант в каждом ребенке!», на которой с использованием специального оборудования дети смогут пройти комплексное диагностическое тестирование для выявления предрасположенности к тому или иному виду спорта. Завершит фестиваль вечерний концерт с участием звезд белорусской эстрады и, конечно, красочный фейерверк над водой.
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Фото Дениса Костюченко и Татьяны Матусевич.