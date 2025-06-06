Весело, активно и красочно. Второй день фестиваля «Вытокі» прошел в Поставах

Одним из участников мастер-класса стал волейболист Артем Масько. Он отметил, что ему нравится сама идея фестиваля. «Объединить спорт и культуру — это очень здорово. Приобщать не только детей, но и взрослых к спорту важно в наше время, потому что здоровье, как говорится, ни за какие деньги не купишь. Спорт помогает закаливать как здоровье, так и характер человека. Когда ты занимаешься спортом, ты стремишься достичь определенного результата, и это вырабатывает стремление к победам не только в спортивной жизни», — поделился он.