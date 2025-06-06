6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Купание и водные развлечения не рекомендованы на пляжах в Жлобине и Дубровно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Санитарно-эпидемиологическая служба держит качество воды под строгим контролем.
Результаты последних проверок показали, что из проанализированных 685 проб воды по всей стране 98,8% образцов соответствуют всем нормам. Отклонения обнаружены лишь в восьми случаях (7 — по микробиологическим и 1 — по санитарно-химическим показателям).
Опасных микроорганизмов (сальмонеллы, энтеровирусы, гельминты) не выявлено.
Касательно временных ограничений в центре сообщили, что на данный момент не рекомендуется купание и водные развлечения в Жлобине — на пляже у Центра олимпийского резерва и в парке «Приднепровский» и в Дубровно — зоне отдыха на Днепре у Правобережной улицы. -0-