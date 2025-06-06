Купание и водные развлечения не рекомендованы на пляжах в Жлобине и Дубровно

Касательно временных ограничений в центре сообщили, что на данный момент не рекомендуется купание и водные развлечения в Жлобине — на пляже у Центра олимпийского резерва и в парке «Приднепровский» и в Дубровно — зоне отдыха на Днепре у Правобережной улицы. -0-