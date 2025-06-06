«Средство против грядущей революции». Якеменко о значении войны для политических элит Запада

«Сегодня мы наблюдаем подъем ретроимперий. Британской, Османской, Речи Посполитой… Просыпается вот это имперское сознание. Отсюда все эти претензии на территории. И в этих условиях Британия, заеденная теми, кого она когда-то колонизовала, особенно остро ощущает подъем своего бывшего сателлита — Америки. Потому что США — это, по сути, копия Великобритании, которая строила свое величие на противопоставлении ей», — сказал Борис Якеменко.