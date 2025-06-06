«Средство против грядущей революции». Якеменко о значении войны для политических элит Запада

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политическим элитам на Западе нужна война, потому что по-другому они не смогут побороть глубокий кризис, в котором оказались их страны. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил российский общественный деятель, историк, политолог Борис Якеменко.
«Сегодня мы наблюдаем подъем ретроимперий. Британской, Османской, Речи Посполитой… Просыпается вот это имперское сознание. Отсюда все эти претензии на территории. И в этих условиях Британия, заеденная теми, кого она когда-то колонизовала, особенно остро ощущает подъем своего бывшего сателлита — Америки. Потому что США — это, по сути, копия Великобритании, которая строила свое величие на противопоставлении ей», — сказал Борис Якеменко.
По мнению политолога, это противопоставление также лежит в основе конфликта США и Великобритании. Лондон не может простить Вашингтону тот факт, что Америка сегодня фактически управляет миром. «Этот конфликт в любом случае будет. Конечно, у Нового и Старого света одни материальные интересы, но каждый из них стремится получить все», — подчеркнул он.
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Тем не менее, считает Борис Якеменко, США и Великобритания рано или поздно смогут договориться. Это связано в том числе с накопившимися в этих странах проблемами. В Америке ощущается кризис промышленности, потому что значительная часть производств выведена в другие страны. В Великобритании «целые города уже не говорят по-английски и населены мигрантами».
«Конечно, в этих условиях остается рваться к войне. Потому что война все спишет. Миллионы обнищавших людей, которые были просто выброшены за борт, начинают задаваться вопросом, не пора ли что-то менять. Иными словами, война для Запада — это превентивное средство против грядущей революции. Поэтому они и хотят войны. По-другому они не смогут остановить тот распад, который мы видим», — констатировал политолог. -0-