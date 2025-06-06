6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Яна Чечота 7−8 июня ограничат движение из-за замены асфальта. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В связи с производством работ по замене асфальтобетонного покрытия на улице Яна Чечота будет ограничено движение всех видов транспортных средств: с 8.00 до 20.00 7 июня на участке от проспекта Дзержинского до улицы Наполеона Орды, а с 6.00 до 19.00 8 июня на участке от улицы Наполеона Орды до проспекта Дзержинского.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута в указанные дни. -0-