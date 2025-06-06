В Минске на улице Яна Чечота 7−8 июня ограничат движение из-за замены асфальта

В связи с производством работ по замене асфальтобетонного покрытия на улице Яна Чечота будет ограничено движение всех видов транспортных средств: с 8.00 до 20.00 7 июня на участке от проспекта Дзержинского до улицы Наполеона Орды, а с 6.00 до 19.00 8 июня на участке от улицы Наполеона Орды до проспекта Дзержинского.