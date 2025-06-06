На кассах самообслуживания с 1 июля станет обязательным считывание кода маркировки некоторых товаров

В связи с возникающими у покупателей товаров вопросами о необходимости считывания кодов маркировки товаров в МНС пояснили, как с 1 июля будет осуществляться считывание товаров, в том числе на кассах самообслуживания. «В Евразийском экономическом союзе проводится работа по внедрению маркировки товаров средствами идентификации как инструмента, позволяющего обеспечить легальный оборот товаров и недопущение реализации покупателям фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных товаров. Особенностью данного механизма является возможность использования средства идентификации, уникальность которого обеспечивается путем использования информационных технологий, позволяющих обеспечить невозможность повторного нанесения средства идентификации на нелегальные и контрафактные товары», — отметили в ведомстве.