6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кассах самообслуживания с 1 июля станет обязательным считывание кода маркировки некоторых товаров. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам.
В связи с возникающими у покупателей товаров вопросами о необходимости считывания кодов маркировки товаров в МНС пояснили, как с 1 июля будет осуществляться считывание товаров, в том числе на кассах самообслуживания. «В Евразийском экономическом союзе проводится работа по внедрению маркировки товаров средствами идентификации как инструмента, позволяющего обеспечить легальный оборот товаров и недопущение реализации покупателям фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных товаров. Особенностью данного механизма является возможность использования средства идентификации, уникальность которого обеспечивается путем использования информационных технологий, позволяющих обеспечить невозможность повторного нанесения средства идентификации на нелегальные и контрафактные товары», — отметили в ведомстве.
Речь идет о Data Matrix — двумерном матричном штрихкоде, который похож на QR. Сейчас в Беларуси маркируется шесть групп товаров, а в рамках интеграции с Россией — около 15. В обычных магазинах такие коды можно встретить в основном на белорусской молочной продукции, воде, соках, растительном масле, пиве, БАДах, консервации и так далее. Маркируются и непродовольственные товары — обувь, духи, шины и прочее.
Таким образом, с 1 июля 2025 года при использовании кассового оборудования, включая кассы самообслуживания, должно осуществляться считывание средства идентификации или унифицированного контрольного знака, нанесенного на каждую единицу товара, подлежащего маркировке, а также линейного штрихового кода (GTIN). При этом отдельные модели кассового оборудования включают в себя функционал, предусматривающий возможность извлечения GTIN из средства идентификации. При использовании таких моделей считывать GTIN не требуется.
«Покупателю не требуется знать, какие товары подлежат маркировке. Информирование о необходимости считывания средства идентификации или унифицированного контрольного знака осуществляется кассой самообслуживания. В случае если покупатель испытывает неудобства, связанные с необходимостью считывания средства идентификации или унифицированного контрольного знака, необходимо обращаться к консультанту или получить обслуживание у кассира, который выполнит соответствующие операции», — пояснили в МНС. -0-