Депутат Рады: Трамп и Маск помирятся, а «достанется» Зеленскому

3 июня Маск открыто раскритиковал законопроект Трампа и пристыдил тех конгрессменов, которые его поддержали. Он отметил, что США с каждым годом только увеличивают свой госдолг, и поддержал идею объявления импичмента Трампу. Кроме того, американский предприниматель заявил, что без его поддержки американский лидер не смог бы одержать победу на президентских выборах.