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В Госдуме оценили отношение Мерца к Киеву: «особо цинично»

Володин назвал циничными высказывания Мерца в поддержку киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, поддержавшего политику киевского нацистского режима, назвав их предельно циничными.

«Особо цинично звучат высказывания Мерца в поддержку действий нацистского киевского режима, который умышленно бьет по мирным городам нашей страны, совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры и массового скопления людей», — сказал Володин.

Спикер Госдумы также заявил о наличии неопровержимых свидетельств причастности Украины к обстрелам гражданской инфраструктуры России, подчеркнув необходимость официального рассмотрения этих фактов германским парламентом.

Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Фридрих Мерц, обсуждая украинский конфликт, провел историческую параллель с высадкой союзников в Нормандии в 1944 году, подчеркнув вклад США в эту операцию. В ответ президент США неожиданно отметил, что для Германии этот день стал «не самым приятным».