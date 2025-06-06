В Госдуме оценили отношение Мерца к Киеву: «особо цинично»

Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Фридрих Мерц, обсуждая украинский конфликт, провел историческую параллель с высадкой союзников в Нормандии в 1944 году, подчеркнув вклад США в эту операцию. В ответ президент США неожиданно отметил, что для Германии этот день стал «не самым приятным».