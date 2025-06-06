Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, поддержавшего политику киевского нацистского режима, назвав их предельно циничными.
«Особо цинично звучат высказывания Мерца в поддержку действий нацистского киевского режима, который умышленно бьет по мирным городам нашей страны, совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры и массового скопления людей», — сказал Володин.
Спикер Госдумы также заявил о наличии неопровержимых свидетельств причастности Украины к обстрелам гражданской инфраструктуры России, подчеркнув необходимость официального рассмотрения этих фактов германским парламентом.
Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Фридрих Мерц, обсуждая украинский конфликт, провел историческую параллель с высадкой союзников в Нормандии в 1944 году, подчеркнув вклад США в эту операцию. В ответ президент США неожиданно отметил, что для Германии этот день стал «не самым приятным».