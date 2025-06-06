Поклонников быстрого похудения предупредили о риске ослепнуть из-за «Оземпика»

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) пришли к выводу, что популярное среди желающих сбросить вес лекарственное средство «Оземпик» может спровоцировать крайне серьезную побочную реакцию. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕМА.
«…Завершил исследование препаратов, содержащих семаглутид из-за подозрений о возможном повышенном риске развития передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва (NAION)», — прокомментировали в агентстве работу внутреннего профильного комитета.
Как указали в ЕМА, именно это вещество входит в «Оземпик» и предназначенный для страдающих от избыточного веса «Вегови». На РИА Новости отметили, что вызванная семаглутидом NAION является серьезной патологией, из-за которой человек может ослепнуть.
После завершения проверки эксперты Европейского агентства лекарственных средств проинформировали фармакологические компании о необходимости указывать данную опасную реакцию организма на терапию в списке побочных действий.
В свою очередь, спрос на «Оземпик» продолжает расти по всему миру. Несмотря на то, что препарат разрабатывался для помощи больным сахарным диабетом, большинство используют его для быстрого похудения. К концу 2024 года общий оборот «Оземпика» в России достиг рекордной отметки в 2,3 миллиарда рублей.