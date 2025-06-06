Поклонников быстрого похудения предупредили о риске ослепнуть из-за «Оземпика»

В свою очередь, спрос на «Оземпик» продолжает расти по всему миру. Несмотря на то, что препарат разрабатывался для помощи больным сахарным диабетом, большинство используют его для быстрого похудения. К концу 2024 года общий оборот «Оземпика» в России достиг рекордной отметки в 2,3 миллиарда рублей.