В Курской области сбиты БПЛА, обломки повредили здание и вызвали возгорание

В конце мая украинская армия с помощтю HIMARS нанесла удар по трассе Курск — Рыльск в городе Льгове Курской области. В результате атаки травмы получили 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Прибывшие медики диагностировали у всех пострадавших осколочные ранения и ушибы.