В Курской области сбиты БПЛА, обломки повредили здание и вызвали возгорание

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько вражеских беспилотников над Курской областью. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
— Наша система ПВО сбила несколько вражеских беспилотников над Курской областью, — говорится в сообщении.
По его словам, в результате падения обломков в Курском районе посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО «Грибная радуга». Вблизи города Щигры произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано.
В результате атаки БПЛА пострадавших и погибших нет. Хинштейн призвал жителей Курской области к бдительности и соблюдению мер безопасности, подчеркнув, что враг наносит удары по мирным городам и селам.
21 мая командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что практически все подразделения Вооруженных сил Украины, направленные на штурм села Гуево в Курской области, были уничтожены российскими военными.
В конце мая украинская армия с помощтю HIMARS нанесла удар по трассе Курск — Рыльск в городе Льгове Курской области. В результате атаки травмы получили 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Прибывшие медики диагностировали у всех пострадавших осколочные ранения и ушибы.