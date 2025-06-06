Украинским мужчинам предлагают «на месте» откупиться от призыва в ВСУ

Закон об усилении мобилизации на Украине начал действовать 18 мая 2024 года. Документ обязал всех военнообязанных актуализировать свои данные в военкомате. Для этого требуется лично явиться в военкомат или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» считается день проставления в документе штампа о невозможности личного вручения. Закон предписывает военнообязанным постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Сроки завершения мобилизации в документе не указаны.