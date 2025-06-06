Украинским мужчинам предлагают «на месте» откупиться от призыва в ВСУ

Мобильные группы по принудительному призыву на Украине на месте предлагают мужчинам откупиться от мобилизации; полученные средства распределяются между сотрудниками военкоматов, полицейскими и «помощниками», информирует украинское издание «Страна.ua».
По сведениям источников издания, в состав мобильных групп входят сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования — так на Украине именуются военкоматы), полицейские, а также двое-трое «помощников» из добровольных организаций содействия правоохранительным органам.
Отмечается, что от мобильной группы ТЦК можно откупиться непосредственно на месте за одну-две тысячи долларов, и при необходимости они готовы подождать, пока деньги принесут родственники. Средства, полученные от обнаруженных мужчин, делятся в следующей пропорции: половина — сотрудникам ТЦК, четверть — полицейским, четверть — «помощникам», сообщается в материале.
Согласно информации источника издания, если насильно мобилизованного доставляют в центр комплектования, размер взятки увеличивается в два-три раза. Группы обязаны ежедневно обеспечивать доставку в военкомат пяти человек.
В сети широко распространены видеозаписи силового призыва в ВСУ, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в специально оборудованных микроавтобусах, нередко применяя к задержанным физическую силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине начал действовать 18 мая 2024 года. Документ обязал всех военнообязанных актуализировать свои данные в военкомате. Для этого требуется лично явиться в военкомат или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» считается день проставления в документе штампа о невозможности личного вручения. Закон предписывает военнообязанным постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Сроки завершения мобилизации в документе не указаны.