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NASA повысило вероятность столкновения астероида с Луной в 2032 году

Вероятность столкновения с Луной возросла с 3,8% до 4,3%.

Источник: Аргументы и факты

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обновило данные о вероятности столкновения недавно обнаруженного астероида 2024 YR с Луной, увеличив оценку риска до 4,3% в 2032 году.

Такая информация размещена на официальном ресурсе агентства.

По предварительным расчетам, существовала также угроза падения объекта на Землю, но после анализа уточнённых данных этот показатель значительно снизился — с 3,1% до 0,004%.

Благодаря новым данным, полученным с космического телескопа «Джеймс Уэбб», стало возможным более точно определить предполагаемое положение астероида на 22 декабря 2032 года — точность прогноза улучшилась примерно на 20%.

В связи с этим эксперты уточнили, что вероятность столкновения с Луной несколько возросла — с 3,8% до 4,3%. При этом подчеркивается, что даже при возможном ударе орбита Луны не подвергнется значительным изменениям.

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