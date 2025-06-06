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Россиян могут заставить работать в праздничные дни: вот кого это коснется

Адвокат Гусаков: привлечь к работе в праздник можно даже без согласия сотрудника.

Источник: Комсомольская правда

Россиян могут привлечь к работе в праздничные дни, в том числе на День России. Однако, такое может произойти лишь в исключительных случаях, об этом предупредил в разговоре с корреспондентом aif.ru адвокат Юрий Гусаков.

— Без согласия работника привлечь можно для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения их последствий. Также если имуществу работодателя, муниципалитета или государства угрожает порча из-за несчастного случая, к примеру, угроза возникновения пожара, которую нужно предотвратить, — объяснил эксперт.

Поводом для выхода на работу также станет введение ЧС или военного положения. На работу также выйдут граждане, которые работают в рамках сменного графика, добавил адвокат.

По данным телеканала «Царьград», работники, занятые на сдельных производствах, таких как заводы или пекарни, чья работа не может быть остановлена, получат компенсацию в размере не менее двойной тарифной ставки. Сотрудники, работа которых оплачивается по дневным или часовым ставкам, получат двойную оплату труда.

Ранее «Известия» сообщили, что День России имеет фиксированную дату и всегда отмечается 12 июня. В 2025 году праздник выпадает на четверг, поэтому россиян ждет трехдневная рабочая неделя с длинными выходными.