Как восстановиться во время отпуска: советы психолога

Отпуск — время когда хочется восстановить силы, перезагрузиться и хорошенько отдохнуть. И для этого не обязательно ехать на дорогие курорты за тысячи километров от дома. Сменить обстановку можно, отправившись, например, в деревню и поменяв привычный гаджет на тяпку для прополки грядок, об этом сообщила в беседе с aif.ru клинический психолог Мария Коновалова.
— Три важных правила для успешного восстановления от рабочего стрессового напряжения — продолжительный сон, инфодетокс, «удивление» мозга для разрыва устойчивых нейронных связей, поддерживающих тревожные мысли. Например, летом можно удивить свой мозг прополкой грядок для удовольствия, перекрашиванием забора, покосом травы, — считает эксперт.
Психолог добавила, что больше всего для городского жителя «удивлений» дарят деревенская жизнь и лес. Главное — исключить или резко ограничить пользование интернетом и социальными сетями.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, как гаджеты вредят детям, которых родители успокаивают с помощью телефонов. Оказалось, такие малыши страдают от плохих социальных навыков и недостатка эмпатии, плохо сходятся со сверстниками и настороженно относятся ко всему новому.
Это особенно актуально, когда дети еще не достигли возраста 2,5 лет. В это время активные социальные контакты, прогулки, игры и общения со взрослыми им просто необходимо. Кроме того, планшеты мешают развитию мелкой моторики, в долгосрочной же перспективе тормозят обучение письму и чтению.