Как восстановиться во время отпуска: советы психолога

Отпуск — время когда хочется восстановить силы, перезагрузиться и хорошенько отдохнуть. И для этого не обязательно ехать на дорогие курорты за тысячи километров от дома. Сменить обстановку можно, отправившись, например, в деревню и поменяв привычный гаджет на тяпку для прополки грядок, об этом сообщила в беседе с aif.ru клинический психолог Мария Коновалова.