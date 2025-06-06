Врач предупредила о проблемах роста зубов мудрости

— Если «восьмерка» растет неправильно и негативно влияет на прикус, а также при наличии кист и патологий костной ткани, врач может предложить удаление. Не пытайтесь самостоятельно бороться с осложнениями и уж тем более делать какие-либо компрессы или прогревать проблемное место. Это может привести к еще более тяжелым последствиям, — предупредила доктор.