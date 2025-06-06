Врач предупредила о проблемах роста зубов мудрости

Даже во взрослом росте можно столкнуться с проблемой прорезывания зубов. Речь идет о ситуации, когда начинают расти зубы мудрости — часто процесс вызывает боль и отек десны, что делать в таких случаях, сообщила aif.ru врач-терапевт Ольга Жук.
— Если «восьмерка» растет неправильно и негативно влияет на прикус, а также при наличии кист и патологий костной ткани, врач может предложить удаление. Не пытайтесь самостоятельно бороться с осложнениями и уж тем более делать какие-либо компрессы или прогревать проблемное место. Это может привести к еще более тяжелым последствиям, — предупредила доктор.
Она добавила, врач также может облегчить прорезывание. Важно не затягивать обращение к стоматологу, чтобы избежать образования воспалительных и гнойных процессов.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что зубы мудрости — по сути, рудименты, утратившие свою первоначальную функцию в процессе эволюции. Они обычно прорезаются в возрасте от 17 до 25 лет. Из-за ограниченного пространства рудименты могут неправильно располагаться, провоцируя боль и оказывая сильное давление на соседние зубы.