Изгоняем кровососов: рабочие методы борьбы с комарами на дачном участке

Комары и другие насекомые способны прогнать с любимых участков даже самых заядлых любителей природы. А есть ли способ прогнать с участков надоедливых насекомых. Оказывается — есть! О простых, но действенных методах сообщил aif.ru агроном Пётр Синьковский.
Комары не любят растения с сильным ароматом. Можжевельник, ель и сосна — лучшие варианты, эффективны лаванда, розмарин, герань, кошачья мята, бархатцы. Высадите их по периметру участка, — советует эксперт.
Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы уничтожить места их размножения — это могут быть бочки с водой, колодцы, мини-пруды и другие водоемы.
Ранее «Москва 24» сообщила, что базилик, чеснок и уксус — вещества, которые не любят комары. Можно смешивать эфирные масла лаванды либо лимонного эвкалипта с водой и распылять их на кожу или в помещении. Также можно использовать настои из чеснока или добавленный в воду яблочный уксус.
Кстати, самый привлекательный объект для кровососущих — человек, занимающийся физической нагрузкой. Он потеет, часто дышит, вследствие чего выделяет много углекислого газа, передает телеканал «Царьград».