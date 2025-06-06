Изгоняем кровососов: рабочие методы борьбы с комарами на дачном участке

Ранее «Москва 24» сообщила, что базилик, чеснок и уксус — вещества, которые не любят комары. Можно смешивать эфирные масла лаванды либо лимонного эвкалипта с водой и распылять их на кожу или в помещении. Также можно использовать настои из чеснока или добавленный в воду яблочный уксус.