Трамп подписал указ о наращивании производства беспилотников

Согласно документам, современные БПЛА становятся все более серьезной угрозой, поскольку криминальные элементы, террористические группировки и враждебные государства активно используют эти технологии, ставя под угрозу как общественную, так и национальную безопасность. В ответ на эту проблему президент инициировал формирование специальной рабочей группы, которой поручено разработать комплекс мер по противодействию рискам, связанным с беспилотниками.