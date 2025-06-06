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Трамп подписал указ о наращивании производства беспилотников

Трамп распорядился стимулировать выпуск БПЛА и укрепить кибербезопасность США.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп подписал указы, призванные стимулировать выпуск беспилотников, усилить защиту от новейших БПЛА и укрепить кибербезопасность. Официальные тексты указов были обнародованы администрацией Белого дома.

Согласно документам, современные БПЛА становятся все более серьезной угрозой, поскольку криминальные элементы, террористические группировки и враждебные государства активно используют эти технологии, ставя под угрозу как общественную, так и национальную безопасность. В ответ на эту проблему президент инициировал формирование специальной рабочей группы, которой поручено разработать комплекс мер по противодействию рискам, связанным с беспилотниками.

«Разработать процедуру ограничения полетов беспилотников над объектами критически важной инфраструктуры и другими общественными объектами», — следует из текста указа.

Второй президентский указ предусматривает расширение выпуска и увеличение экспортных поставок американских беспилотников. Третий документ посвящён усилению защиты киберпространства Соединенных Штатов.

Ранее Трамп издал указ о расследовании дела о здоровье экс-президента США Джо Байдена.