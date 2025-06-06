Трамп подписал указ о наращивании производства беспилотников

Американский президент Дональд Трамп подписал указы, призванные стимулировать выпуск беспилотников, усилить защиту от новейших БПЛА и укрепить кибербезопасность. Официальные тексты указов были обнародованы администрацией Белого дома.
Согласно документам, современные БПЛА становятся все более серьезной угрозой, поскольку криминальные элементы, террористические группировки и враждебные государства активно используют эти технологии, ставя под угрозу как общественную, так и национальную безопасность. В ответ на эту проблему президент инициировал формирование специальной рабочей группы, которой поручено разработать комплекс мер по противодействию рискам, связанным с беспилотниками.
«Разработать процедуру ограничения полетов беспилотников над объектами критически важной инфраструктуры и другими общественными объектами», — следует из текста указа.
Второй президентский указ предусматривает расширение выпуска и увеличение экспортных поставок американских беспилотников. Третий документ посвящён усилению защиты киберпространства Соединенных Штатов.
Ранее Трамп издал указ о расследовании дела о здоровье экс-президента США Джо Байдена.