В Калининградской области стартовали «Царские дни» в честь 200-летия памяти Александра I

В мероприятии принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, который посетил научную конференцию «Император Александр I и его время. К 200-летию памяти Государя», принял участие в молебне в соборе Трёх Святителей и открытии передвижной стендовой выставки.