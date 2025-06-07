В Калининградской области стартовали «Царские дни» в честь 200-летия памяти Александра I

В мероприятии принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, который посетил научную конференцию «Император Александр I и его время. К 200-летию памяти Государя», принял участие в молебне в соборе Трёх Святителей и открытии передвижной стендовой выставки.
Стендовая выставка «Александр Благословенный. К 200-летию памяти императора Александра I» подготовлена научным коллективом Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Калининградского областного историко-художественного музея. Экспозиция охватывает различные аспекты жизни императора: его государственные дела, преобразования, воинскую службу, просветительскую и благотворительную деятельность, а также духовную жизнь.
Губернатор Алексей Беспрозванных подчеркнул важность сохранения исторической памяти и отметил особую роль Советска в сохранении событий 1807 года. Глава Фонда ЕСПО Анна Громова обратила внимание на значимость эпохи правления Александра I, охарактеризовав её как время великих перемен и испытаний для России.
Научная конференция собрала историков, архивистов и краеведов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Казани, Калининграда и Черняховска. Участники обсудили различные аспекты внутренней и внешней политики эпохи Александра I, включая вопросы благотворительности и развития образования.
7 июня выставка продолжит работу в Калининградском областном историко-художественном музее. В этот же день на площади Победы в Калининграде с 12:00 стартует традиционная благотворительная акция «День Белого Цветка».
Событие является частью федерального туристического проекта «Императорский маршрут» и демонстрирует бережное отношение Калининградской области к сохранению истории Императорской России.