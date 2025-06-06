Не просто истерика: педиатр рассказал, как распознать паническую атаку у ребенка

Сильное волнение может вызвать у ребенка паническую атаку. И речь здесь не просто о банальной истерике — в такой момент человек действительно чувствует себя очень плохо и ему необходима помощь родителя. Как распознать паническую атаку у ребенка, рассказал aif.ru врач-педиатр, профессор Павел Бережанский.
— Основные симптомы — внезапный страх смерти, учащенное сердцебиение, повышенная потливость, дрожь в теле. Так как работают сужающие сосуды гормоны, человек бледнеет, а потом возникают резкое покраснение кожи и похолодание конечностей, появляется боль в мышцах, мушки перед глазами, головокружение, — перечислил доктор.
Врач посоветовал в такие моменты говорить с ребенком медленно и размеренно, погладить по спине, отвести в тихое и спокойное место. Если такие панические атаки случаются с ребенком часто, нужно обратиться к врачу.
Ранее «Москва 24» рассказала о том, что российские школьники увлеклись игрой «Красная дверь, желтая дверь», в процессе которой дети якобы входят в транс. Психологи предупреждают: есть вероятность, что увлечение такой игрой вызовет у них тревогу, панические атаки, ночные страхи. В состоянии внушаемости подростки легко поддаются самопрограммированию, что способно привести к галлюцинациям или стрессу.
По данным Life.ru, в большинстве случаев игра безопасна. Но все же есть небольшой процент людей, склонных к психическим расстройствам, у которых во время таких сеансов может произойти обострение заболеваний.