Не просто истерика: педиатр рассказал, как распознать паническую атаку у ребенка

Сильное волнение может вызвать у ребенка паническую атаку. И речь здесь не просто о банальной истерике — в такой момент человек действительно чувствует себя очень плохо и ему необходима помощь родителя. Как распознать паническую атаку у ребенка, рассказал aif.ru врач-педиатр, профессор Павел Бережанский.