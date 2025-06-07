Что можно и нельзя делать в Иванов день 7 июня, который называют Медвяные росы

Запрещено ходить по росе, рвать мокрую траву. Предки верили, что капли росы могут причинить вред здоровью и людей, и животных. Не рекомендуется заниматься уборкой. Кроме того, не следует носить черную одежду. Подобное может спровоцировать неприятности в жизни.