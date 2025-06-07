Что можно и нельзя делать в Иванов день 7 июня, который называют Медвяные росы

Православная церковь 7 июня вспоминает Иоанна Крестителя и отмечает празднование Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе принято отмечать Иванов день. Также существует еще одно название — Медвяные росы. Оно возникло из-за выделений вредителей на листьях деревьев, траве, что может погубить растения.
Что нельзя делать 7 июня.
Запрещено ходить по росе, рвать мокрую траву. Предки верили, что капли росы могут причинить вред здоровью и людей, и животных. Не рекомендуется заниматься уборкой. Кроме того, не следует носить черную одежду. Подобное может спровоцировать неприятности в жизни.
Что можно делать 7 июня.
По традиции, 7 июня старались посещать службы в храмах и молиться. Считалось, что молитва может снять головную боль.
Согласно приметам, теплый день предсказывает большое количество росы. В том случае, если начала цвести рябина, то ждали затяжную осень.
Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Троицкую Родительскую субботу 7 июня 2025 года.
Также мы собрали, что можно и нельзя делать на Троицу 8 июня, которую называют Пятидесятница.
Кроме того, мы писали про ливни и шквалы 5 июня в Беларуси: «поплыли» Гродно и Минск, Минская область осталась без электричества, из-за молнии загорелись две дачи, деревья падали на авто.
А еще Белгидромет предупредил о резком похолодании в Беларуси с 9 июня.