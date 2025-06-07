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Что можно и нельзя делать в Иванов день 7 июня, который называют Медвяные росы

Собрали приметы и запреты на 7 июня, который называют Иванов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 7 июня вспоминает Иоанна Крестителя и отмечает празднование Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе принято отмечать Иванов день. Также существует еще одно название — Медвяные росы. Оно возникло из-за выделений вредителей на листьях деревьев, траве, что может погубить растения.

Что нельзя делать 7 июня.

Запрещено ходить по росе, рвать мокрую траву. Предки верили, что капли росы могут причинить вред здоровью и людей, и животных. Не рекомендуется заниматься уборкой. Кроме того, не следует носить черную одежду. Подобное может спровоцировать неприятности в жизни.

Что можно делать 7 июня.

По традиции, 7 июня старались посещать службы в храмах и молиться. Считалось, что молитва может снять головную боль.

Согласно приметам, теплый день предсказывает большое количество росы. В том случае, если начала цвести рябина, то ждали затяжную осень.

Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Троицкую Родительскую субботу 7 июня 2025 года.

Также мы собрали, что можно и нельзя делать на Троицу 8 июня, которую называют Пятидесятница.

Кроме того, мы писали про ливни и шквалы 5 июня в Беларуси: «поплыли» Гродно и Минск, Минская область осталась без электричества, из-за молнии загорелись две дачи, деревья падали на авто.

А еще Белгидромет предупредил о резком похолодании в Беларуси с 9 июня.