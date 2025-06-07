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День шоколадного мороженого и День незнакомой кофейни: какие праздники отмечают в России и мире 7 июня

7 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День шоколадного мороженого, День незнакомой кофейни и День сказки.

7 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День шоколадного мороженого, День незнакомой кофейни и День сказки.

День шоколадного мороженого.

День шоколадного мороженого учредили американские кондитеры с целью повысить спрос на это лакомство. Со временем этот праздник распространился и за пределы США и стал отмечаться во всем мире. В эту дату принято есть шоколадное мороженое, при этом его можно не только купить в магазине, но и попробовать сделать самостоятельно. Также можно узнать историю этой сладости и интересные факты о ней.

День незнакомой кофейни.

В День незнакомой кофейни принято отправляться на прогулку по городу в поисках кофейни, в которой вы никогда раньше не были, и попробовать там новый вид кофе. А если нет возможности искать кофейню, то можно просто попить этот напиток дома или на работе.

День сказки.

В День сказки во многих библиотеках и центрах развития детей проходят тематические мероприятия, на которых устраиваются чтения как старых, так и современных сказок, театральные представления, игры, викторины и музыкальные выступления.