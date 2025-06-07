День шоколадного мороженого и День незнакомой кофейни: какие праздники отмечают в России и мире 7 июня

День шоколадного мороженого учредили американские кондитеры с целью повысить спрос на это лакомство. Со временем этот праздник распространился и за пределы США и стал отмечаться во всем мире. В эту дату принято есть шоколадное мороженое, при этом его можно не только купить в магазине, но и попробовать сделать самостоятельно. Также можно узнать историю этой сладости и интересные факты о ней.