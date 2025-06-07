Народный календарь. Почему нельзя гулять в поле в полдень 10 июня

Считается, что полудницы выглядят как высокие и красивые девушки либо, наоборот, как уродливые старухи или даже чудовища. Одеты они в белые одежды, которые закрывают все тело и голову, или в лохмотья. В руках у них может быть сковородка, коса или серп.