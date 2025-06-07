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Народный календарь. Почему нельзя гулять в поле в полдень 10 июня

Православные 10 июня чтут память епископа Никиты Халкидонского, который известен тем, что всегда оказывал помощь нуждающимся. В народе его прозвали стражем гусей или Гусятником. Согласно народным поверьям, Никита охраняет именно гусят, а не взрослых птиц. Он оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.

Православные 10 июня чтут память епископа Никиты Халкидонского, который известен тем, что всегда оказывал помощь нуждающимся. В народе его прозвали стражем гусей или Гусятником. Согласно народным поверьям, Никита охраняет именно гусят, а не взрослых птиц. Он оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.

Также 10 июня отмечался праздник Полудница: считалось, что в этот день духи полудня в облике женщин летают над полями и завлекают к себе работающих на них мужчин.

Считается, что полудницы выглядят как высокие и красивые девушки либо, наоборот, как уродливые старухи или даже чудовища. Одеты они в белые одежды, которые закрывают все тело и голову, или в лохмотья. В руках у них может быть сковородка, коса или серп.

В этот день лучше не появляться в поле в полуденный зной, дабы уберечь себя от встречи с этими злыми духами.

Приметы погоды:

Если на Полудницу после дождя появилась радуга — погода будет солнечной.

Тихая погода 10 июня — урожай хорошим будет.

Именины отмечают: Никита, Василий, Елена, Николай, Дмитрий.