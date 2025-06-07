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В Самарской области потеплеет до 28 градусов днем 7 июня

Представители Приволжского УГМС рассказали о погоде в в 63-м регионе в субботу.

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Представители Приволжского УГМС рассказали о погоде в в 63-м регионе в субботу.

Синоптики считают, что днем 7 июня в Самарской области будет малооблачно. Осадков не ожидают. Температура воздуха в губернии составит от +23 до +28 градусов по Цельсию.

Также специалисты местного ведомства прогнозируют в регионе на этот день неустойчивый слабый ветер.

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