Кинофестиваль в Гатчине отменил показ фильма с Иваном Ургантом в главной роли

При этом в России неоднократно призывали признать Урганта иноагентом. В последний раз обращений в Минюст РФ направил депутат Госдумы Николай Новичков, который сообщил, что, по данным СМИ, «известный российский деятель телевидения, кино и шоу-бизнеса Иван Андреевич Ургант зарегистрировался на территории Французской республики (недружественного государства) как индивидуальный предприниматель». В связи с этим парламентарий попросил ведомство «рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания господина Урганта иностранным агентом».