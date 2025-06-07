Стало известно, музыканты из каких стран приедут на Moscow Jazz Festival

Музыканты из более чем 20 государств мира примут участие в мероприятии Moscow Jazz Festival. Оно пройдет с 9 по 15 июня в российской столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд народного артиста РФ Игоря Бутмана.
На фестивале выступят более тысячи артистов. Помимо россиян, запланированы выступления музыкантов из Белоруссии, Турции, Азербайджана, Италии, ЮАР, Греции, США, Бельгии, Франции, Конго, Кубы, Армении, Китая, Бразилии, Доминиканской Республики и Ямайки.
Также на джазовую Jazz Across Borders приедут эксперты из Германии, Таиланда, Марокко и Бахрейна.
Бутман отметил, что в этом году в саду «Эрмитаж» выступит феноменальная бельгийская артистка родом из Конго Zap Mama.
«На закрытии фестиваля мой Московский джазовый оркестр впервые выступит со звездой мирового джаза Вероникой Свифт из США. Многие иностранные музыканты выступят в рамках клубной программы фестиваля» — добавил Бутман.
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