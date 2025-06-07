Голкипер Матвей Сафонов: совершил ошибку, решив сыграть низким пасом

Голкипер признался, что именно он переживает случившееся острее всех, поскольку был сильно мотивирован и хотел принести пользу команде. Ошибка, по его словам, испортила ему настроение в день важного матча. Несмотря на поддержку со стороны партнёров по сборной, которые расценили эпизод как обычную игровую ситуацию, Сафонов отметил, что чувство вины перед командой остаётся.