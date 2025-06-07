Голкипер Матвей Сафонов: совершил ошибку, решив сыграть низким пасом

В товарищеском матче против сборной Нигерии, завершившемся со счётом 1:1 на стадионе «Лужники» в Москве, голкипер российской команды Матвей Сафонов допустил ошибку, приведшую к пропущенному мячу.
Как пояснил сам игрок после встречи, причиной стал неудачный выбор действия при выходе из обороны — он попытался разыграть мяч низом, но просчитал ситуацию на поле.
Сафонов отыграл весь матч и вывел команду на поле в качестве капитана. По его словам, команда под руководством главного тренера Валерия Карпина стремится развивать атаки через короткий пас, но в данном эпизоде такое решение оказалось ошибочным.
Голкипер признался, что именно он переживает случившееся острее всех, поскольку был сильно мотивирован и хотел принести пользу команде. Ошибка, по его словам, испортила ему настроение в день важного матча. Несмотря на поддержку со стороны партнёров по сборной, которые расценили эпизод как обычную игровую ситуацию, Сафонов отметил, что чувство вины перед командой остаётся.
Следующий матч российская сборная проведёт 10 июня в Минске, где встретится с национальной командой Белоруссии.