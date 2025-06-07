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«ФБР и тайная комната»: что нашли в секретном месте штаб-квартиры ведомства

Глава ФБР Патель рассказал о тайной комнате в штаб-квартире ведомства.

Источник: Комсомольская правда

В интервью блогеру Джо Рогану директор спецслужбы Кэш Патель сообщил о сенсационной находке — в главном здании ведомства обнаружили засекреченное помещение, где хранилось множество архивных документов и компьютерных накопителей.

Патель рассказал, что лично нашел это помещение в штаб-квартире ФБР (здании имени Гувера) во время своего первого визита в ведомство.

«Коми и другие скрывали от мира, полную документов и компьютерных жестких дисков, которые никто никогда не видел и о которых никто не слышал», — заявил он.

Как утверждает Патель, в настоящее время специалисты ФБР проводят тщательный анализ обнаруженных материалов.

Ранее, изучая деятельность Кэша Пателя, KP.RU писал, что еще до вступления на пост директора ФБР он заявил о намерении расследовать деятельность киевского главаря Владимира Зеленского.