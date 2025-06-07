В интервью блогеру Джо Рогану директор спецслужбы Кэш Патель сообщил о сенсационной находке — в главном здании ведомства обнаружили засекреченное помещение, где хранилось множество архивных документов и компьютерных накопителей.
Патель рассказал, что лично нашел это помещение в штаб-квартире ФБР (здании имени Гувера) во время своего первого визита в ведомство.
«Коми и другие скрывали от мира, полную документов и компьютерных жестких дисков, которые никто никогда не видел и о которых никто не слышал», — заявил он.
Как утверждает Патель, в настоящее время специалисты ФБР проводят тщательный анализ обнаруженных материалов.
Ранее, изучая деятельность Кэша Пателя, KP.RU писал, что еще до вступления на пост директора ФБР он заявил о намерении расследовать деятельность киевского главаря Владимира Зеленского.