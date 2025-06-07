«Миссия невыполнима: Финальная расплата» (2025): Том Круз опять нокаутировал законы физики и обещал вернуться через 20 лет

Однако в одиночку этих целей не добиться. Чтобы добраться до подлодки и до Гэбриэла, Итану, которого преследуют и правительство, и агенты ИИ, нужны его люди. Он бросает клич, собирая разбитую, но не сломленную команду IMF. Вместе им предстоит спланировать и выполнить не просто опасную, а кажущуюся самоубийственной операцию: проникнуть на затонувшую субмарину, обезвредить «Сущность» и настигнуть Гэбриэла. Это гонка не только против времени и технологий, предвосхищающих каждый шаг, но и против собственных демонов Итана. «Сущность» знает его слабость — готовность отдать всё за тех, кого любит, — и использует это как оружие.