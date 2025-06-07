1966 год, холодная война в разгаре. На американских телеэкранах чёрно-белые суперагенты в костюмах от «Пальмиры», которые маскируются под кого угодно (даже под советского генерала!) Обычный, казалось бы, сериал «Миссия невыполнима» становится культовым. Зрителям зашли самоуничтожающиеся кассеты, филигранные маскировки и операции, где ставкой была целая планета. Это был идеальный рецепт шпионского экшена: умный сюжет, невероятное напряжение и вера в то, что команда «под прикрытием» может всё.
Прыжок на большой экран случился в 1996-м, когда в игру вступил Том Круз — не просто звезда, а главный двигатель и главный каскадёр франшизы. Он превратил своего персонажа Итана Ханта в живую легенду, которая испытывает законы физики на прочность. Почти тридцать лет этот образ не отпускает зрителей. В чём секрет долголетия франшизы? Проект задумывался так, чтобы каждый фильм мог получить уникальное режиссёрское видение. Эта концепция сработала: на орбиту проект выводили такие мастера, как Брайан Де Пальма, Джон Ву, Брэд Бёрд. Именно они заложили принципы, которые подняли зрительский интерес: минимум компьютерной магии — максимум реального риска. Круз сам лез на небоскрёбы, гонял по крышам и падал с высоты, порой по-настоящему ломая лодыжку, но не свою железную волю.
С 2011 года за режиссёрский штурвал встал Кристофер Маккуорри. Он остаётся верен старой доброй магии кино: настоящие трюки, настоящие взрывы, настоящий пот на лицах. Франшиза насчитывает восемь фильмов, сделала более 2,5 миллиарда долларов сборов — и это ещё не финал. Зрители остаются верными проекту за аутентичный адреналин: когда ты видишь, что актёр рискует жизнью по-настоящему, то веришь каждому кадру. Поэтому — запасаемся попкорном к «Финальной расплате», в которой 62-летний Том Круз снова доказывает, что невозможное возможно.
Фильмы франшизы:
«Миссия невыполнима» (1996); «Миссия невыполнима — 2» (2000); «Миссия невыполнима — 3» (2006); «Миссия невыполнима: протокол Фантом» (2011); «Миссия невыполнима: племя изгоев» (2015); «Миссия невыполнима: последствия» (2018); «Миссия невыполнима: смертельная расплата» (2023); «Миссия невыполнима: финальная расплата» (2025).
«Миссия невыполнима: финальная расплата» — каким получился фильм.
Фильм получился противоречивым, но эффектным финалом почти 30-летней саги: Том Круз в свои 62 года по-прежнему шокирует экстремальными трюками, а финальный акт с головокружительным экшеном и эмоциональным прощанием с командой IMF окупает всё — это честное кино старой школы, где трюки реальны, а не нарисованы. Лента завершает сюжет с искусственным интеллектом «Сущность», поднимая ставки до возможного апокалипсиса, и дарит ностальгические отсылки к прошлым частям франшизы.
Дата выхода.
Фильм, изначально анонсированный как «Смертельная расплата. Часть вторая», вышел под названием «Миссия невыполнима: финальная расплата» — студия Paramount отказалась от подзаголовка «Часть вторая» из-за прокатных рисков после скромных сборов седьмой части. Мировая премьера состоялась в Токио 5 мая 2025 года. 14 мая фильм был показан вне конкурса на 78-м Каннском кинофестивале, где Том Круз и команда поднялись по легендарным ступеням Дворца фестивалей. В мировой прокат картина вышла 21−23 мая: в Великобритании и Франции — 21 мая, в США — 23 мая. В России официальный релиз не состоялся из-за приостановки сотрудничества Paramount с местными кинотеатрами.
Сюжет.
«Финальная расплата» подхватывает нить повествования сразу после трагического финала «Смертельной расплаты». Цель Итана Ханта теперь двойная: во-первых, уничтожить «Сущность» — вышедший из-под контроля ИИ, чей алгоритм проник во все системы мира, манипулируя правительствами и предсказывая каждое движение своих врагов. Исходный код этого апокалипсиса, как узнал Итан, спрятан в стальном чреве подлодки, десятилетиями покоящейся на ледяном дне Арктики. Во-вторых, он жаждет кровавого возмездия Гэбриэлу — фанатичному агенту «Сущности». Этот человек — живое воплощение кошмаров Итана: убийца его первой любви, Марии, и палач, отнявший жизнь его верной соратницы и близкого человека, Ильзы Фауст, прямо на его глазах. Гэбриэл не просто враг; он — тень прошлого, преследующая Ханта.
Однако в одиночку этих целей не добиться. Чтобы добраться до подлодки и до Гэбриэла, Итану, которого преследуют и правительство, и агенты ИИ, нужны его люди. Он бросает клич, собирая разбитую, но не сломленную команду IMF. Вместе им предстоит спланировать и выполнить не просто опасную, а кажущуюся самоубийственной операцию: проникнуть на затонувшую субмарину, обезвредить «Сущность» и настигнуть Гэбриэла. Это гонка не только против времени и технологий, предвосхищающих каждый шаг, но и против собственных демонов Итана. «Сущность» знает его слабость — готовность отдать всё за тех, кого любит, — и использует это как оружие.
Фильм ставит главный вопрос: может ли человеческая ярость, преданность и воля к жизни переиграть холодную, всевидящую логику искусственного интеллекта? Итан Хант готов доказать это, даже если цена — раскрыть все свои тайны и поставить на кон последнее, что у него осталось. Это не просто миссия, это личный крестовый поход против цифрового рока и призраков прошлого, где ставка — душа героя — не меньше, чем судьба мира.
Актёры и роли.
Главные актёры и роли фильма «Миссия невыполнима: финальная расплата» (2025):
Том Круз — Итан Хант (агент IMF); Винг Рэймс — Лютер Стикелл, компьютерный техник IMF; Генри Черни — Юджин Киттридж, бывший директор IMF; Саймон Пегг — Бенджи Данн, технический полевой агент IMF; Хейли Этвелл — Грейс, бывшая воровка, ставшая агентом IMF и союзницей Итана; Эсай Моралес — Габриэль, наёмный убийца, связанный с прошлым Итана; Пом Клементьефф — Пэрис, французский убийца, который был предан Габриэлем и стал союзником Итана; Шей Уигем — Джаспер Бриггс / Джим Фелпс — младший, агент американской разведки.
Отзывы и рецензии.
Критики встретили «Финальную расплату» со смешанными чувствами, признавая её зрелищность, но пеняя на сценарные изъяны. Общий вердикт можно описать как «восторг сквозь зубы»: фильм держится на культовом статусе Тома Круза и его невероятных трюках, но спотыкается о длительность и слабых антагонистов. На агрегаторах это отразилось в 87% «свежести» на Rotten Tomatoes и 71 балле из 100 на Metacritic — солидные, хотя и не рекордные для франшизы цифры. Львиная доля похвал досталась адреналиновым сценам, снятым с минимальным использованием CGI. Погружение к затонувшей подлодке и особенно воздушный бой на старинных бипланах над Альпами единодушно названы «шедеврами практического экшена» и «апофеозом бесстрашия Круза», который в 62 года «проделывает то, на что не рискнут 20-летние каскадёры».
Ностальгические ноты тоже сыграли в плюс: возвращение старых лиц и отсылки к прошлым подвигам IMF создали, по мнению многих, «трогательный реквием по команде». Однако хронометраж в 2 часа 49 минут многим показался затянутым, особенно первая половина, которую обвинили в «топорных диалогах» и «воде». Главные злодеи — ИИ «Сущность» и его приспешник Гэбриэл — разочаровали отсутствием харизмы и глубины, их мотивацию сочли «примитивной». А патетические тирады об «избранности» Итана Ханта порой граничили, по словам Vanity Fair, с «непроизвольной самопародией». Итог критического взгляда: «Великолепный хаос, который прощаешь только ради Круза и его безумных трюков».
Зрительские отзывы, как и критический консенсус, раскололись на два лагеря: восторженных фанатов и уставших скептиков. Первые пребывают в экстазе: их комментарии пестрят восклицаниями вроде «Том Круз — бог экшена!», «Сцена с подлодкой — лёд по спине!», а бой на бипланах называют «15 минутами чистого кинематографического восторга». Для них фильм — «идеальный финал саги» и «живое доказательство, что Круз — легенда», а нудноватые моменты — «мелочь, которую стерпишь ради такого экшена». Вторые вышли из залов разочарованными: для них «Финальная расплата» — шаг назад после динамичной седьмой части. Их раздражает «бесконечная болтовня о судьбе человечества», «картонные злодеи» (особенно Гэбриэл, которого сравнивают с «офисным менеджером») и вопиющее пренебрежение законами физики («Круз в боксерах открывает люк подлодки ключом — это новый уровень сказочности!»). И все отмечают, что почти три часа экранного времени — это слишком.
Так стоит ли смотреть? Ответ зависит от ваших ожиданий. Бегите в кино, если вы преданный фанат франшизы, готовый простить ей слабости ради фирменного стиля и трюков, снятых без подвоха и зелёных экранов, или если вам дороги персонажи и вы хотите проститься с командой IMF (пусть и условно). Пропустите сеанс, если вы ждёте железобетонного сюжета, запоминающихся злодеев и лаконичности: тут этого, увы, нет. Финансовый итог подлил масла в огонь споров: сборы в $353 млн при бюджете $400 млн — формально провал. Но не спешите хоронить Итана Ханта: сам Круз уже намекнул, что «финальность» в заголовке — условность, и агент IMF может вернуться лет через двадцать. Голливуд, как всегда, знает толк в воскрешениях.
Интересные факты.
1. Человек против гравитации: трюки, которые шокировали даже страховщиков.
Погружение: в этой сцене, по словам Тома Круза, на нём были специально разработанные маска и костюм, которые можно было использовать только в течение 10 минут, прежде чем он начнёт страдать от гипоксии (недостатка кислорода в организме). Так как эпизод оказался продолжительным, актёру пришлось дышать собственным углекислым газом. Подводная сцена: режиссёр Кристофер Маккуорри отметил, что было важно не только обеспечить безопасность актёра, но и снять подводную сцену таким образом, чтобы донести до зрителей, насколько всё было сложно. Для этого Том Круз находился во вращающейся конструкции, заполненной обломками. Воздушный бой на бипланах: сцена, где Итан Хант сражается на крыле самолёта 1920-х годов, требовала подъёма на высоту 2,4 км при ветре до 250 км/ч. Все дубли Том Круз выполнял лично, несмотря на протесты координаторов трюков.
2. Ностальгия как оружие: возвращение легенд.
Камео из 1996 года: в фильме появился Уильям Донло (Рольф Саксон) — аналитик ЦРУ, которого Итан обманул в самом первом фильме. Таймлайн франшизы: режиссёр Кристофер Маккуорри намеренно вплёл отсылки ко всем восьми фильмам.
3. Круз vs CGI: а ведь он бы мог так и не рисковать!
А вот это — просто сенсация: Том Круз по завершении промотура фильма «Миссия: невыполнима: финальная расплата» оказался ошеломлён после того, как узнал, что для исполнения трюков можно было использовать компьютерную графику (CGI). Известно, что Круз привык самостоятельно выполнять сложнейшие трюки. После трюка на Бурдж-Халифа в 4-м фильме франшизы многие компании даже не соглашалась страховать его жизнь. И только сейчас актёр с изумлением понял, что все его многолетние риски могли быть легко заменены визуальными эффектами.
По информации источников, поводом для неожиданного откровения стал разговор с другом, который рассказал Крузу, что гигантские песчаные черви в фильме «Дюна» были созданы с помощью CGI. Убедившись, что это не шутка, Круз немедленно позвонил одному из руководителей студии Paramount Pictures — Бобу Маунтину. Вот фрагмент утёкшей расшифровки телефонного разговора.
— Маунтин: Томми! Как дела у моего любимого актёра?
— Круз: Почему ты не сказал мне про компьютеры, Боб?
— М: Про какие компьютеры?
— К: CGI, Боб. C-G-I.
— М: Я не понимаю, к чему ты ведёшь.
— К: Почему ты позволил мне лезть на реальный самолёт на высоте 10 тысяч метров? Я мог погибнуть.
— М: Мы думали, ты сам этого хотел…
— К: Я делал это ради зрителей! Я думал, это единственный способ!
— М: Том, мы думали, ты в курсе. Компьютерная графика используется уже десятилетиями. Мы применяли её и в твоих фильмах. Ты же не думал всерьёз, что мы действительно убили Генри Кавилла в позапрошлом фильме, когда его насадило на крюк и взорвало? Это всё — CGI!
— К: Но я же был на его похоронах, Боб!
Как сообщается, Круз был шокирован этим открытием. Остаётся неясным, повлияет ли новая информация на его будущие проекты…
Поверили? Расслабьтесь! Это «новость» с сайта The Babylon Bee, который публикует сатирические фейки, вроде российской ИА «Панорама». Так что мы наверняка ещё не раз увидим Тома Круза в амплуа бесстрашного каскадёра, бросающего вызов законам физики.