В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» временно приостановлены приём и отправка воздушных судов.
Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
По его словам, такие меры введены в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Ограничения касаются аэропорта «Домодедово» (код ИКАО: UUDD) и аэродрома «Жуковский» (Раменское, код UUBW).
Ранее стало известно, что за девять с половиной часов, начиная с 14:30 6 июня и до полуночи 7 июня по московскому времени, системы противовоздушной обороны России уничтожили 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных с украинской стороны.