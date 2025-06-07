В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Ранее стало известно, что за девять с половиной часов, начиная с 14:30 6 июня и до полуночи 7 июня по московскому времени, системы противовоздушной обороны России уничтожили 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных с украинской стороны.