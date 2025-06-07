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В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Источник: Аргументы и факты

В московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» временно приостановлены приём и отправка воздушных судов.

Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

По его словам, такие меры введены в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Ограничения касаются аэропорта «Домодедово» (код ИКАО: UUDD) и аэродрома «Жуковский» (Раменское, код UUBW).

Ранее стало известно, что за девять с половиной часов, начиная с 14:30 6 июня и до полуночи 7 июня по московскому времени, системы противовоздушной обороны России уничтожили 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных с украинской стороны.