Известный одиозными проповедями схиигумен Гавриил был лишен управления подворьем

В Спасо-Преображенском Валаамском монастыре сообщили об изменении должностного статуса схиигумена Гавриила Виноградова. Подробности приведены в официальном Telegram-канале монашеской общины.
«Схиигумен Гавриил (Виноградов) освобожден от должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря», — отметили представители обители.
В их заявлении также было указано, что священнослужителя дополнительно отстранили от управления находившимся в его ведении скитом.
На данный момент в ряде российских СМИ предположили, что решение священноначалия обители связано с одиозными заявлениями монаха, которые он себе неоднократно позволял. Некоторые допускают, что некоторые элементы его проповедей были основаны на расовых предрассудках.
Примерно за месяц до освобождения от должности схиигумен Гавриил Виноградов открыто заявил, что в имеющих врожденные таланты детях могут находиться «демоны».