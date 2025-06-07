Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Контроль за оборотом оружия усилили в Шымкенте

В Шымкенте проходит акция по выкупу и добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Помимо этого, правоохранители проводят проверки среди владельцев легального оружия на соблюдение условий хранения и сроков перерегистрации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: ДП Шымкента

За добровольную сдачу оружия предусмотрена денежная компенсация. Размер выплаты зависит от технического состояния каждого образца и определяется комиссией в установленном порядке.

Как отметили в департаменте полиции Шымкента, граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного преступления.

Сотрудники полиции также осуществляют выездные проверки зарегистрированных владельцев оружия по месту жительства. Особое внимание уделяется соблюдению условий хранения, наличию необходимых документов и своевременной регистрации оружия.

— Призываем всех владельцев оружия строго соблюдать требования законодательства. Это важно не только для обеспечения правопорядка, но и для сохранения личной и общественной безопасности, — заявили в ДП Шымкента.

Нарушители, допустившие несоблюдение требований к хранению и учету оружия, будут привлечены к административной ответственности согласно статьям 484 и 486 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Отметим, за последние три года жители Казахстана добровольно сдали почти 4 тысячи единиц оружия. Однако в Алматы и Алматинской области в последнее время снова фиксируют преступления с его применением.