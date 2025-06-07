В провинции Лагман запретили публиковать живых существ в СМИ

Администрация афганской провинции Лагман установила ограничения для средств массовой информации, запретив публикацию любых изображений живых существ — как людей, так и животных. Соответствующую информацию распространил Центр афганской журналистики.
Новые ограничения действуют и на цифровые платформы, включая социальные сети. Под действие запрета попадают все местные СМИ, в том числе государственный телеканал RTA и четыре коммерческие радиостанции, ведущие деятельность в провинции.
Согласно официальной формулировке, подобные ограничения вводятся для «поощрения добродетели и искоренения порока». На сегодняшний день такие меры действуют уже в 19 из 34 провинций Афганистана.
Напомним, что ранее в 15 провинциях Афганистана был введен запрет на показ живых существ в публикациях СМИ.