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В провинции Лагман запретили публиковать живых существ в СМИ

Власти Лагмана запретили публиковать людей и животных в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Администрация афганской провинции Лагман установила ограничения для средств массовой информации, запретив публикацию любых изображений живых существ — как людей, так и животных. Соответствующую информацию распространил Центр афганской журналистики.

Новые ограничения действуют и на цифровые платформы, включая социальные сети. Под действие запрета попадают все местные СМИ, в том числе государственный телеканал RTA и четыре коммерческие радиостанции, ведущие деятельность в провинции.

Согласно официальной формулировке, подобные ограничения вводятся для «поощрения добродетели и искоренения порока». На сегодняшний день такие меры действуют уже в 19 из 34 провинций Афганистана.

Напомним, что ранее в 15 провинциях Афганистана был введен запрет на показ живых существ в публикациях СМИ.