В Госдуме предложили отрегулировать деятельность медицинских блогеров

По ее словам, сегодня любой человек может выдать себя за эксперта и давать медицинские «рекомендации», не имея ни профильного образования, ни ответственности за последствия. Она отметила, что это создаёт определенные риски — от недостоверной информации до прямого вреда здоровью. По мнению Дрожжиной, особенно уязвимы подростки, пожилые и люди с хроническими заболеваниями, которые нередко ищут «альтернативу» официальной медицине в интернете.