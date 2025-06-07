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В США назвали предполагаемую причину «сумасшествия» Илона Маска

NYT: Трамп допустил, что сумасшествие Маска вызвано наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп допускает, что бизнесмен Илон Маск мог вступить с ним в противостояние под воздействием наркотических веществ. Соответствующую информацию в пятницу распространило издание The New York Times, ссылаясь на источники.

Согласно данным издания, во время обсуждения с ближайшим окружением Трамп охарактеризовал действия Маска как «сумасшедшие», предположив их связь с употреблением психотропных препаратов.

Примечательно, что ранее президент США публично заявлял о своем безразличии к медийным публикациям, освещавшим возможное пристрастие предпринимателя к запрещенным веществам.

Согласно расследованию The New York Times, в период избирательной гонки Трампа Маск систематически употреблял психоактивные вещества. Инсайдеры издания сообщили, что предприниматель регулярно использовал кетамин, МДМА и галлюциногенные грибы.

При этом журналистам не удалось установить, сохранилась ли эта привычка у бизнесмена впоследствии, когда он возглавлял ведомство по повышению эффективности работы американского правительства.

Накануне издание Axios сообщало, что в Конгрессе США начали расследование о возможном употреблении Маском.