В США назвали предполагаемую причину «сумасшествия» Илона Маска

Американский лидер Дональд Трамп допускает, что бизнесмен Илон Маск мог вступить с ним в противостояние под воздействием наркотических веществ. Соответствующую информацию в пятницу распространило издание The New York Times, ссылаясь на источники.
Согласно данным издания, во время обсуждения с ближайшим окружением Трамп охарактеризовал действия Маска как «сумасшедшие», предположив их связь с употреблением психотропных препаратов.
Примечательно, что ранее президент США публично заявлял о своем безразличии к медийным публикациям, освещавшим возможное пристрастие предпринимателя к запрещенным веществам.
Согласно расследованию The New York Times, в период избирательной гонки Трампа Маск систематически употреблял психоактивные вещества. Инсайдеры издания сообщили, что предприниматель регулярно использовал кетамин, МДМА и галлюциногенные грибы.
При этом журналистам не удалось установить, сохранилась ли эта привычка у бизнесмена впоследствии, когда он возглавлял ведомство по повышению эффективности работы американского правительства.
Накануне издание Axios сообщало, что в Конгрессе США начали расследование о возможном употреблении Маском.