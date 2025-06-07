Родионенко удивилась «переобуванию» украинского гимнаста Верняева

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила удивление по поводу изменившейся позиции украинского гимнаста Олега Верняева относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
Ранее Верняев заявил украинским СМИ, что его сборная не должна бойкотировать соревнования, даже если к ним будут допущены российские спортсмены. При этом он подчеркнул, что выступает против поздравлений и совместных фотографий с россиянами.
— Как он перевернулся! А ведь такое нес раньше, — прокомментировала Родионенко, отметив, что слова Верняева прозвучали неожиданно.
По ее мнению, украинский гимнаст, возможно, переосмыслил ситуацию и понимает, что изоляция России не имеет смысла. Она также выразила уверенность, что российские гимнасты, несмотря на отстранение, «мы все равно вернемся и будем конкурентоспособными», передает «ВсеПроСпорт».
24 апреля Международная федерация гимнастики отказала россиянке Лале Крамаренко в получении нейтрального статуса из-за несоответствия критериям для участия в международных соревнованиях — в частности, решение аргументировали участием спортсменки в гала-концерте, посвященном Дню защитника Отечества, и публикацией совместной фотографии с главным тренером российской сборной по художественной гимнастике Ириной Винер.