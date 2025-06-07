«На службу или лишить свободы»: военник блогера Литвина признали поддельным

«Теперь блогера, шутившего о покупке военника, могут отправить на службу или лишить свободы на год… По результатам проверки военный комиссар Москвы выявил нарушения. Теперь решение о зачислении в запас и присвоении Литвину воинского звания рядового отменено», — указали в SHOT.