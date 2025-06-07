«На службу или лишить свободы»: военник блогера Литвина признали поддельным

Военная прокуратура Москвы признала недействительной установленную блогеру Михаилу Литвину категорию годности к воинской службе «В» и аннулировала соответствующие выданные ему документы. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
«Теперь блогера, шутившего о покупке военника, могут отправить на службу или лишить свободы на год… По результатам проверки военный комиссар Москвы выявил нарушения. Теперь решение о зачислении в запас и присвоении Литвину воинского звания рядового отменено», — указали в SHOT.
На канале добавили, что сотрудники Военной прокуратуры столицы инициировали разбирательство после обращения к ним общественных деятелей. Сейчас Михаилу Литвину правоохранители могут инкриминировать фальсификацию официальных документов.
За несколько часов до аннулирования своего военного билета блогер без предварительного анонса уехал в Объединенные Арабские Эмираты. По его словам, ему стало необходимо срочно научиться прыгать с парашютом.