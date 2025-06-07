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В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения

Работа воздушных гаваней возвращается в штатный режим.

Источник: Аргументы и факты

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» больше не действуют. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, временные меры были сняты после стабилизации обстановки. Ранее ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

По словам Кореняко, работа воздушных гаваней возвращается в штатный режим.

Ранее в саратовском аэропорту Гагарин также были введены временные ограничения на прием и отправку гражданских рейсов.